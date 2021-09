Gebruik Italiaanse coronapas uitgebreid naar trein, bus, vliegtuig en ferry

Italianen en toeristen zullen vanaf 1 september hun coronapas nog iets vaker mogen bovenhalen. Die is voortaan ook verplicht bij reizen op lange afstand met de bus, trein, het vliegtuig of de ferry.

De Italiaanse premier Mario Draghi voerde begin augustus de coronapas in, die toont of een persoon gevaccineerd is dan wel een negatieve test kan voorleggen of een herstelcertificaat.

De pas was al onder meer nodig om musea en tentoonstellingen te bezoeken, om met een familielid naar het ziekenhuis te gaan en in de wachtruimte te gaan zitten, om een thema- of een pretpark binnen te raken, in een binnenzwembad te zwemmen, maar bijvoorbeeld ook om binnen op restaurant te gaan.

Ondanks fel protest van de Italianen wordt het gebruik van de coronapas vanaf 1 september nog iets uitgebreider. Wie een hogesnelheidstrein of een interregionale busrit neemt, of op een vliegtuig of ferry stapt, moet een pas kunnen voorleggen. Antivaxers hebben al aangekondigd dat ze treinstations gaan blokkeren als protest.

Ook was al aangekondigd dat bij de heropening van de scholen de leerkrachten, studenten en universitair personeel gevaccineerd moesten zijn. Eerder was er al een vaccinverplichting ingevoerd voor het zorgpersoneel. De Italiaanse regering overweegt om ook ambtenaren in de publieke sector en werknemers in de supermarkt om een verplichte prik te sturen.

Voor een groot deel van de bevolking vormt die verplichting overigens geen obstakel: ruim zeventig procent van alle Italianen ouder dan twaalf jaar is volledig gevaccineerd.

Italië was vorig jaar het eerste land in Europa waar covid zo hard toesloeg. Tot hiertoe zijn 4,5 miljoen Italianen met het coronavirus besmet geraakt. Meer dan 129.000 Italianen zijn eraan overleden.