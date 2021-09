Activisten veroordeeld voor rol in pro-democratie protesten Hongkong

Woensdag zijn zeven Hongkongse pro-democratie activisten veroordeeld voor hun rol in de protesten van 2019. Ze kregen een gevangenis straf van tussen de 11 en 16 maanden.

De zeven hebben schuldig gepleit voor de aanklachten die tegen hen liepen. Een van die aanklachten was het organiseren en aanzetten van anderen om deel te nemen aan de illegale samenkomst op 20 oktober 2019. Toen gingen tienduizenden Hongkonger de straat op en gebruikte de politie traangas en waterkanonnen om hen uiteen te drijven.

Tot de activisten behoorden Figo Chan, een voormalig voorzitter van het inmiddels ontbonden Civil Human Rights Front (CHRF); Raphael Wong en Avery Ng van de politieke partij Liga van Sociaal-Democraten; en voormalige beleidsmakers Cyd Ho, Yeung Sum, Albert Ho en Leung Kwok-hung.

De gevangenisstraffen van de zeven variëren van 11 maanden tot 16 maanden. Buiten Wong zitten de andere beklaagden al een gevangenisstraf uit in verband met andere illegale samenkomsten.

50 jaar autonomie

De soms gewelddadige protesten van 2019 waren een reactie op Peking die steeds meer invloed kreeg op het leven in de voormalige Britse kolonie.

Het Verenigd Koninkrijk bestuurde Hongkong voor meer dan 150 jaar tot het gebied in 1997 aan China werd overgedragen. In de Sino-British Joint Declaration beloofde Peking toen tot minstens 50 jaar na de overdracht van de voormalige Britse kolonie niet te tornen aan de hoge mate van autonomie van Hongkong. Die belofte werd ook opgenomen in de Hongkongse grondwet. China begon het politieke leven in Hongkong echter meer en meer te controleren.

Vorig jaar voerde Hongkong een omstreden veiligheidswet in die betogen moeilijker maakt. Voor Londen is de wet openlijk in strijd met de afspraken die beide landen hadden gemaakt. Als reactie bood de Britse regering de ruim 3 miljoen inwoners van Hongkong de mogelijkheid om naar het Verenigd Koninkrijk te komen en daar het burgerschap aan te vragen.