Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) spreekt in de commissie Binnenlandse Zaken over de hulpverlening tijdens en na de watersnoodramp in België.

Ze stond stil bij de slachtoffers en hun families. ‘Er is nog steeds één persoon vermist naar wie gezocht wordt.’ Het is met die slachtoffers in het hoofd dat de juiste keuzes en beslissingen moeten gemaakt worden in de toekomst, aldus de minister. Verder gaf ze aan dat het herstel lang zal duren. Ten slotte dankte ze opnieuw de hulp- en veiligheidsdiensten en de vrijwilligers, ‘die soms met gevaar voor eigen leven anderen hebben geholpen.’

Minister Verlinden benadrukt de rol van de provinciegouverneurs, die na het afkondigen van de provinciale fase 14 juli volhielden geen hulp nodig te hebben. Gezien de omvang van de ramp kondigde de minister op donderdagmiddag 15 juli dan toch de federale fase af.

