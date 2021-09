KMI: Zomer van 2021 was de natste ooit

De zomer van 2021 was de natste ooit. In de drie zomermaanden viel er meer neerslag dan gemiddeld. Dat meldt het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) woensdag.

Juni, juli en augustus waren ‘zeer natte’ maanden. Het gaat zelfs om een nieuw absoluut record sinds de metingen vanaf 1833. De afgelopen zomer viel er in Ukkel liefst 410,7 mm neerslag (normaal: 234,2 mm). Dat is beduidend meer neerslag dan tijdens de zomer van 1992, toen er 364,8 mm neerslag viel.

Deze hoeveelheid viel op 50 dagen (normaal: 42,6 dagen), waarmee deze zomer op de zesde plaats eindigt. De grootste dagelijkse hoeveelheid viel in Ukkel op 15 juli (58,9 mm). Het KMI geeft op haar website een seizoensoverzicht.

Juni was nog een warme zomermaand. Daarna keerde het tij: in juli en augustus lagen de temperaturen het grootste deel van de tijd onder hun respectievelijke normale waarden. Daardoor lagen deze zomer de gemiddelde temperatuur (17,8°C, normaal: 17,9°C) en de gemiddelde maximumtemperatuur (21,8°C, normaal: 22,5°C) onder hun respectievelijke normale waarden.

Het KMI registreerde 64 lentedagen (maximum meer dan 20°C), slechts 14 zomerdagen (maximum meer dan 25°C) en geen enkele tropische dag (maximum meer dan 30°C).

De zomer van 2021 was ook erg somber. De eerste twintig dagen van juni scheen de zon zeer uitbundig. Daarna verdween ze. In totaal was juni uiteindelijk net iets zonniger dan normaal, juli en augustus waren twee sombere maanden. De zon scheen slechts 513 uur 21 minuten (normaal: 594 uur 56 minuten).

Er waren ook opvallend veel dagen met een zwaar bewolkte tot betrokken hemel. Het KMI registreerde er 36 in Ukkel (normaal: 25,3 dagen), een evenaring van het record van 2002 en 2007 (metingen vanaf 1981).