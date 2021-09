Geen paralympische medailles voor Team Belgium woensdag

De Belgische para-wielrenners konden woensdag in Tokio de succesvolle dag daarvoor niet evenaren. Handbikers Jonas Van de Steene, Maxime Hordies en Jean-François Deberg moesten zicht tevredenstellen met respectievelijk een vierde, vijfde en zesde plaats in hun disciplines.

Het aantal Belgische medailles op de Paralympische Spelen in Tokio blijft woensdag steken op 12 medailles. De drie handbikers die in actie kwamen raakten niet op het podium. Vooral Maxime Hordies (H1), die dinsdag nog brons won, toonde zich teleurgesteld.

In een gemengde race met handbikers uit de categorie H2 (met een lichtere handicap) eindigde hij als eerste van zijn eigen categorie, H1, maar als zesde in totaal. ‘Dat wij hier vandaag samen met H2-renners moeten rijden, terwijl er gisteren een aparte tijdrit voor H1-renners was, is ongelooflijk’, zei hij.

Jonas Van de Steene (MH4) eindigde op de ondankbare vierde plaats in de wegrit. Het goud ging naar de onvermijdelijke Nederlander Jetze Plat. ‘Je moet ontgoocheld zijn met een vierde plaats’, reageerde hij. ‘Maar op dit parcours mag ik eigenlijk echt tevreden zijn met mijn prestatie. Ik had echt een goed gevoel vandaag, er zat veel kracht in mijn armen. Qua wattages per kilo heb ik er het maximum uitgehaald.’

Jean-François Deberg (MH3) werd vijfde in de wegrit voor zijn categorie. Het goud ging naar de Rus Ruslan Kuznetsov. De 39-jarige Deberg snelde dinsdag in Tokio naar de achtste plaats in de tijdrit.

Deberg en Van de Steene verenen donderdag de krachten met Laurence Vandevyver voor de mixed team relay. ‘Het is nu zaak vanavond de focus te houden en morgen proberen er nog eens alles uit te persen. Hopelijk kunnen we dat met het volledige team doen. Het is een nieuwe kans en iedereen start vanaf nul, en met gelijke wapens. We zullen zien waar we stranden’, aldus Van de Steene.

Maxime Hordies (H1) is woensdag als zesde geëindigd in de gemengde wegrit met H1- en H2-renners op de Paralympische Spelen. De 25-jarige Hordies mocht, net als alle andere H1-wielrenners, zelfs niet finishen omdat hij zich op te grote achterstand bevond.

‘We hebben met de H1-renners één ronde doorgereden, en daarna hebben we een beetje getraind, op het gemakje gereden voor het plezier’, legde Hordies uit. ‘Dit was geen wedstrijd. Op het laatste klimmetje heb ik toch nog even doorgeduwd om eerste te zijn. Dat is symbolisch toch mooi. Ik krijg er geen medaille voor. Ik vind dat een beetje van weinig respect getuigen. Gisteren was er een apart podium in de tijdrit, vandaag niet. Dat is bizar. Ik weet dat Team Belgium alles gaat doen om dit te veranderen voor de Spelen in Parijs over drie jaar.’

Hordies kwam ook nog even terug op zijn bronzen plak in de tijdrit van dinsdag. ‘Gisteren was een betere dag’, lachte hij. ‘Vandaag heb ik maar een chocolade medaille. Ik heb gisteren in de tijdrit goed gepresteerd, maar mijn concurrenten waren ook sterk. Ik heb met mijn capaciteiten brons gehaald. Ik ben daar blij mee op mijn eerste Paralympische Spelen. Het was niet goud, maar dit is ook al mooi. En het geeft me extra motivatie voor Parijs.’