Het nieuwe schooljaar gaat van start met heel wat gevaccineerde scholieren, toch in Vlaanderen. Volgens cijfers van Zorg en Gezondheid is vandaag iets meer dan 60 procent van de Vlaamse middelbare leerlingen tussen 12 en 17 jaar volledig gevaccineerd, en bijna 80 procent van de scholieren kreeg al minstens 1 prik. Bekijk hier hoe de situatie in jouw gemeente is.