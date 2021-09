Texas verbiedt abortus na zes weken zwangerschap: ‘Abortus is nu vrijwel illegaal’

In de Amerikaanse staat Texas is een nieuwe wet in werking getreden die het onmogelijk maakt om abortus uit te voeren na zes weken zwangerschap. Pro-abortusgroepen probeerden het verbod tevergeefs via het Amerikaanse Hooggerechtshof tegen te houden.

Volgens plaatselijke pro-abortusgroepen gebeuren de meeste abortussen in Texas na zes weken zwangerschap. Volgens hen zal de wet er voor zorgen dat veel abortusklinieken hun deuren zullen moeten sluiten.

Het is het meest verregaande verbod op abortus in de Verenigde Staten sinds abortus er in 1973 legaal werd. Dat gebeurde naar aanleiding van het historische arrest ‘Roe versus Wade’. Activisten stellen dan ook dat de wet het grondwettelijke recht op abortus schend. Het Amerikaanse Hooggerechtshof ging echter niet in op het verzoek om de wet tegen te houden.

Heartbeat bills

Het is niet de eerste keer dat een staat een ‘heartbeat bill’ probeert in te voeren. Zo genoemd door medestanders omdat ze abortus verbieden van zodra een foetus hartactiviteit toont. Vooral in het Zuiden en in de Midwest komen zo’n wetten voor. Vaak worden ze door federale rechtbanken afgewezen op van onder meer basis van Roe v. Wade. Dat arrest stelt dat abortus is toegelaten vóór de foetus levensvatbaar is. Dat is normaal rond de 24 weken.

De abortuswet in Texas pakt het echter anders aan. Niet de overheid maar burgers zelf zullen de wet handhaven. Texaanse burgers kunnen nu abortusklinieken of mensen van wie ze denken dat ze iemand geholpen hebben het verbod te omzeilen, aanklagen. Burgers die dergelijke rechtszaken winnen, zouden recht hebben op ten minste 10.000 dollar.

‘Abortus is nu vrijwel illegaal’

Ook in gevallen van incest of verkrachting geldt de wet. Anti-abortusactivisten, die zich ook pro-life noemen, juichen de wet toe. ‘Abortus is nu vrijwel illegaal in Texas’, schrijft Lila Rose op Instagram. Rose is de oprichtster van de Amerikaanse anti-abortusgroep Live Action.

De wet werd al in mei ondertekend door de Texaanse gouverneur Greg Abott.