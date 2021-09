Kanye West breekt records met nieuwe album ‘Donda’

Het nieuwe album van Kanye West breekt records in de Apple Music store en op Spotify. In één dag tijd slaagde het erin het meest gedownloade album te worden in 152 landen. Op Spotify werd ‘Donda’ het op één dag meest beluisterde album van dit jaar.

Na een aantal schijnbaar ongelukkige wendingen in het leven van Kanye West breekt de artiest nu spectaculair potten met zijn nieuwe album ‘Donda’, zijn tiende tot nu toe. Nadat het album zondag uiteindelijk zijn weg vond naar de digitale platenboeren, stond het maandag te boek als het meest gedownloade album van de afgelopen 24 uur op de Apple Music store.

Ook op Spotify gooide het album hoge ogen. Maandag kondigde Spotify aan dat ‘Donda’ het meest op een dag meest gestreamde album van 2021 was. West stootte zo het succesvolle jongerenidool Olivia Rodriguez van de troon.

Hoe valt het succes van de bij velen in ongenade gevallen rapper te verklaren? Daar zit niet alleen de stevige marketing voor iets tussen. Volgens de recensie in deze krant bevat het naar zijn moeder genoemde album van West alvast een aantal sterke nummers (toch zeven van de 27 nummers op het bijna twee uur durende werk).

Anderzijds vormt het voer voor controverse: onder meer shockrocker Marilyn Manbson - beschuldigd van verkrachting - en rapper Dababy - onder vuur voor homofobe uitspraken - verleenden hun medewerking en draafden op voor een van de drie luistersessies.

Ook Kim Kardashian, sinds kort officieel gescheiden van West, daagde op, in een trouwjurk dan nog. Het bleek een dankbare bron voor speculaties. Ze komt bovendien - net als Wests homie God - behoorlijk frequent voor in de teksten op het album.

Van Donda West, de moeder van de rapper naar wie het album is genoemd, is slechts een schaduw op te merken in de songs. Op 10 november 2007 overleed ze aan complicaties na een borstoperatie. De voormalige docente Engels aan Chicago State University was amper 58, en Wests manager op het moment van haar dood. De rapper had haar eerder in zijn carrière al omschreven als zijn ‘beste vriend’: zij stimuleerde een jonge Kanye om muziek te maken.