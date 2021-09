Dermine tekent belgicistisch manifest

PS-staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine tekende samen met tal van anderen het ‘Pact voor België’ van de belgicistische vereniging B Plus.

De belgicistische vereniging B Plus reikt vanmiddag zijn ‘Prijs voor Politieke Moed’ uit aan vicepremier Sophie Wilmès (MR) en viroloog Marc Van Ranst. Wilmès wordt geprezen voor haar premierschap, als allereerste vrouw, en haar populariteit aan beide kanten van de taalgrens.

‘Ofschoon u nog opgekomen bent voor de Franstalige eenheidslijst Union des Francophones, is een federalistische instelling u eigen geworden’, zegt Tony Van de Calseyde, voorzitter van B Plus in zijn laudatio. ‘Zo brak u in 2018 een lans voor de herfederalisering van bepaalde bevoegdheden.’

Ook Van Ranst wordt geloofd om zijn hart voor België. ‘U polariseert weliswaar en wekt veel controverse op, maar u doet dat wel meestal om de juiste redenen. Wie de extremen in hun hemd zet, zoals u dat doet, kan immers niet anders dan polariseren.’

Eerdere winnaars van de prijs waren Wilfried Martens, Rudy Demotte, Mathias De Clercq en Paul Magnette. Ook Gwendolyn Rutten, zanger Bart Peeters en wielrenner Philippe Gilbert prijken op de erelijst.

B Plus, dat voor een ‘federaal en solidair’ België ijvert, maakt ook een reeks nieuwe namen bekend die hun ‘Pact voor België’ ondertekenden. Daarbij zijn verwachte namen als Herman De Croo (Open VLD), Guy Vanhengel (Open VLD) en Mieke Vogels (Groen).

Ook auteur Bart Van Loo prijkt op de lijst, net als Thomas Dermine. De steun van de socialistische staatssecretaris voor Relance en toekomst van de PS is opmerkelijk. B Plus verzet zich fel tegen confederalisme, ijvert voor herfederaliseringen van onder meer gezondheidszorg en wil bij de volgende staatshervorming het federale niveau versterken. De N-VA hoopt met de PS de andere richting uit te gaan.

Ook onder meer dekoloniseringsspecialiste Nadia Nsayi, schrijver Yves Petry en kunstenaar Luc Tuymans ondertekenden het manifest, net als komiek Nigel Williams, ex-vakbondsvrouw Mia De Vits en oud-Antwerps schepen Philip Heylen.