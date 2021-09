Kokkin Annie uit ‘Gert late night’ overleden

Annie Deleersnyder, de vrouw die de gasten van Gert Verhulst en James Cooke met lekkere maaltijden verwende tijdens hun verblijf in ‘Gert late night’, is overleden. Ze werd 74 jaar.

De tv-zender Play4 meldde dinsdag in een persbericht het overlijden van Annie Deleersnyder. ‘Annietje’, dat was het koosnaampje van co­presentator James Cooke voor ­Deleersnyder, die geregeld te zien was in de talkshow Gert late night. Op de Evanna, het jacht waar ­Cooke en Gert Verhulst hun gasten ontvingen, zorgde Deleersnyder voor de maaltijden. ‘Annie was naast een bijzondere kokkin vooral ook een echte vriendin’, liet Verhulst op­tekenen.

Deleersnyder hield dertig jaar lang een café open in Oostduinkerke, waar ze ook eten serveerde. Zo leerde ze Verhulst kennen, die een woning heeft in de badstad. Deleersnyder vertelde eerder dat ze nooit spijt heeft gehad van haar beslissing om op de boot te koken, ook al had ze aanvankelijk getwijfeld om toe te zeggen. Vorig jaar bracht ­Deleersnyder een ­eigen ­kookboek uit, Doe maar gewoon.

‘Lieve Annie, je hebt altijd zo goed voor ons gezorgd. Dat ze daarboven maar hetzelfde doen voor jou. Kus van je matrozen, ­James & Gert’, sloot Cooke af op ­Instagram.