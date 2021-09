‘Lucky loser’ Greet Minnen stoot door naar tweede ronde op US Open

Greet Minnen (WTA-104) heeft op de US Open de Argentijnse Nadia Podoroska (Arg/WTA-37) uitgeschakeld. Ze haalde het na 2 uur en 16 minuten tennissen met 6-4, 1-6 en 6-3.

De 24-jarige Minnen verloor in de derde kwalificatieronde, maar werd na het forfait van de Letse Jelena Ostapenko (WTA-30) opgevist als lucky loser. Nu stoot ze dus door naar de tweede ronde. Daarin komt ze uit tegen Liudmila Samsonova (Rus/WTA-52), die met 6-3 en 6-2 won van de Britse Katie Boulter (WTA-190).

De Kempense had al twee keer tegen Podoroska gespeeld en verloor beide duels. Vorig jaar werd ze in de eerste ronde van Roland-Garros met 6-2 en 6-1 uitgeschakeld door Podoroska, in mei van dit jaar verloor ze in de tweede ronde van de Yarra Valley Classic in Melbourne met 6-3 en 6-4.