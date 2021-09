Gemiddeld 2.025 positieve testen per dag

Foto: BELGAIMAGE

Gemiddeld worden dagelijks nog meer dan 2.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld in België. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano. Tussen 22 en 28 augustus telde Sciensano dagelijks gemiddeld 2.025 nieuwe positieve testen. Dat zijn er 4 procent meer dan in de zeven voorgaande dagen. De r-waarde, die aangeeft hoeveel mensen een besmet persoon besmet, ligt op 1,04. Meer cijfers en grafieken over corona in België › Tussen 25 en 31 augustus namen de ziekenhuizen dagelijks gemiddeld 61 nieuwe coronapatiënten op. Dat komt overeen met een stijging van vier procent. Volg hier al het recente nieuws over het coronavirus Er liggen 668 mensen met covid-19 in het ziekenhuis (+5 procent tegenover een week eerder), van wie er 190 intensieve verzorging nodig hebben (+ 11 procent tegenover een week eerder). Sciensano stelde tussen 22 en 28 augustus dagelijks gemiddeld 5,1 overlijdens door het virus vast. Dat is een daling met drie procent ten opzichte van een week eerder. class="infograf">

Intussen hebben in België al ruim 8,4 miljoen mensen minstens een eerste dosis van een coronavaccin gekregen. Dat is 73 procent van de totale bevolking. Al 8,1 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Dat is 70,3 procent van de totale bevolking.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.