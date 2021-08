Machtsovername De Panne onverwacht teruggedraaid

Coup de théâtre in De Panne: de nieuwe burgemeester moet na een week alweer opstappen, bleek dinsdagavond.

Dankzij een decreetwijziging kunnen sinds vorige maand gemakkelijker nieuwe lokale meerderheden gevormd worden. Zo kreeg Blankenberge al een nieuwe coalitie en burgemeester. In De Panne, een andere kustgemeente, werd Ann Vanheste (Vooruit) vorige week opnieuw burgemeester.

Vanheste was bij de verkiezingen in 2018 met een kartel van socialisten en christendemocraten de grootste geworden, maar de andere partijen vormden een tegencoalitie met aan het hoofd oud-CD&V’er Bram Degrieck. Vanheste wist het enige N-VA-gemeenteraadslid Cindy Verbrugge en de onafhankelijke gemeenteraadsvoorzitter Marc Hauspie te overtuigen van kant te wisselen en een constructieve motie van wantrouwen goed te keuren.

Bram Degrieck. Foto: Thys Pattyn

Degrieck weigerde echter te vertrekken, omdat de goedkeuring van de motie volgens hem juridisch niet in orde is. Hauspie zou niet hebben mogen meestemmen. ‘Ze zullen mijn 125 kilo uit het gemeentehuis moeten sleuren als ze mij hier buiten willen krijgen’, zei Degrieck.

Op de gemeenteraad van dinsdagavond diende Degrieck een intrekking in van de motie van wantrouwen. Die werd opvallend genoeg goedgekeurd, onder meer door enkele leden van het nieuwe bestuur, terwijl Vanheste afwezig bleef. ‘Het plannetje is mislukt, het is voorbij’, zei schepen Bruno Dequeecker tegen Verbrugge.

Verbrugge sprak van intimidatiepraktijken van het kamp-Degrieck. Ook Hauspie, die ook afwezig bleef, sprak eerder ‘bedreigingen, politiek en privé’. Naar alle waarschijnlijkheid zal Degrieck nu opnieuw pogen om burgemeester te worden. Vanneste stipte tijdens de gemeenteraad gisteren aan dat ook daar geen meerderheid voor lijkt te zijn.