Derde ritzege in Vuelta voor Jakobsen, Eiking blijft leider

De zestiende etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Nederlander Fabio Jakobsen, meteen zijn derde ritzege en dat op zijn 25ste verjaardag. Hij haalde het voor onze landgenoot Jordi Meeus en de Italiaan Matteo Trentin. Sep Vanmarcke gaf op na een zoveelste val, Stan Dewulf (AG2R - Citroën) was de uitblinker van de dag en boog als laatste het hoofd voor het peloton.

De etappe van Laredo naar Santa Cruz de Bezana was op papier de laatste kans voor de spurters. Wat niet betekende dat de snelle jongens het cadeau kregen. Er lagen onderweg genoeg hoogtemeters, met onder andere een beklimming van derde categorie, om het de spurters lastig te maken. Maar het geaccidenteerde parcours maakte het ook voor de vluchter niet makkelijk. Een vijftal, met daarbij onze landgenoten Stan Dewulf en Dimitri Claeys, trokken in de aanval maar kregen van het peloton nooit meer dan 2’30” voorsprong. Het zorgde ervoor dat nog een landgenoot, Harm Vanhoucke, erin slaagde de kloof met de vijf vluchters op zijn eentje te overbruggen. Naar traditie werd er ook gevallen met Sep Vanmarcke en Giulio Ciccone, het nummer twaalf uit het algemeen klassement, als belangrijkste slachtoffers. Beide renners stapten uit koers.

Het was vooral UAE Emirates dat ervoor zorgde dat de voorsprong van de vluchters met nog vijftig kilometer te gaan fel aan het slinken gaan. De jongens van de Emiraten joegen het tempo flink de hoogte in met als doel de Nederlander Fabio Jakobsen in problemen te brengen. En dat lukte. Jakobsen kon heel even het tempo van de uitgedunde hoofdmacht niet volgen maar werd door zijn ploegmaten van Deceuninck - Quick Step niet in de steek gelaten. Maar ook na de terugkeer van Jakobsen bleven de ploegmaats van Matteo Trentin het tempo flink hoog houden in de hoop dat de Nederlandse drager van de groene puntentrui alsnog zou kraken.

Maar Jakobsen is een taaie en kraakte niet. Ook Arnaud Démare bracht zijn mannen in stelling in de wetenschap dat het ook voor hem de etappe van de laatste kans was. Maar de zes vooraan stelden zich weerbaar op en bezorgden de teams van de spurters een lastige namiddag. Een beklimming op veertien kilometer van het einde werd Vanhoucke fataal – hij had solo de oversteek gemaakt – maar vooraan was het vooral Stan Dewulf die indruk maakte. De wegen richting aankomstplaats Santa Cruz de Bezana bleven op- en afgaan en dat speelde in de kaart van de vluchters. Maar tegen de overmacht van het peloton konden ook zij niet op, ondanks een lovenswaardige poging van de sterke Stan Dewulf. De West-Vlaming boog uiteindelijk pas op vijf kilometer van de finish het hoofd, een massaspurt bleek onvermijdelijk.