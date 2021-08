Goffin uitgeschakeld in eerste ronde US Open

De US Open zitten er al op voor David Goffin. Onze landgenoot verloor in de eerste ronde van de 26-jarige Amerikaan Mackenzie McDonald in drie sets: 6-2, 7-5 en 6-3. Goffin (ATP-30) stond in New York als 27ste reekshoofd op de tabel.

Het is de eerste keer sinds 2016 dat Goffin al in de eerste ronde sneuvelt op het hardcourt in Flushing Meadows. Ook bij zijn eerste twee deelnames, in 2012 en 2013, overkwam hem dat, maar de voorbije vier jaar bereikte Goffin telkens de achtste finales van het vierde en laatste Grand Slam van het seizoen.

Dit jaar slaagde Goffin er niet in ook maar één wedstrijd te winnen op een Grand Slam. Ook op het Australian Open en Roland-Garros verloor hij in de eerste ronde en voor Wimbledon moest hij geblesseerd afzeggen.