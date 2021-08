Paus aanvaardt ontslag pauselijke nuntius in ons land

Paus Franciscus heeft dinsdag het ontslag aanvaard van aartsbisschop Augustine Kasujja, de apostolische nuntius - in feite de ambassadeur van het Vaticaan - voor ons land en het Groothertogdom Luxemburg. Dat meldde de Vaticaanse persdienst.

De Oegandese prelaat was sinds oktober 2016 de eerste Afrikaanse nuntius in ons land. Kasujja werd op 26 april 75 jaar en diende toen - zoals dat gebruikelijk is voor bisschoppen - zijn ontslag in. Paus Franciscus heeft voorlopig nog geen nieuwe apostolische nuntius benoemd.

Een apostolische nuntius in een land is verantwoordelijk voor de relaties tussen het Vaticaan en de overheid in dat land. De functie brengt diplomatieke onschendbaarheid met zich mee.