Club Brugge en Antwerp slaan nog toe op laatste dag transfermarkt

Op 31 augustus om middernacht sluit de transfermarkt in ons voetbal. Traditioneel maken veel clubs van de laatste uren gebruik om nog een slag te slaan. Landskampioen Club Brugge haalt onder meer José Izquierdo terug en Antwerp lijkt dan weer Ally Samatta binnen te halen.

Minimumcontract voor Izquierdo bij Club

José Izquierdo (29) keert terug naar Club Brugge ... om er te revalideren van zijn blessures. De Colombiaan was een vrije speler na zijn doortocht bij Brighton & Hove Albion en krijgt een minimumcontract. Dat moet, want Izquierdo is geen Europese speler. Club ziet zijn komst eerder als een vriendendienst en schat dat de voormalige Gouden Schoen drie à vier maanden moet revalideren. Bij blauw-zwart zien ze Izquierdo dan ook helemaal niet als een versterking.

Samatta legt medische tests af bij Antwerp

Antwerp kreeg vandaag Sascha Empacher over de vloer: de makelaar van Ally Samatta kwam onderhandelen over de overkomst van de Tanzaniaanse spits van (Europa League-tegenstander) Fenerbahce. Samatta, een van de kampioenenmakers van Genk twee jaar geleden, zoekt al een tijdje onderdak, maar leek nergens plaats te vinden – waarschijnlijk onder meer het gevolg van het riante loon dat hij verdient bij de Turkse topclub. Met Antwerp zou er nu toch een akkoord zijn en hij legde er zijn medische tests af.

Ajacied voor Anderlecht

Anderlecht stelde aanwinst Lisandro Magallan van Ajax voor, maar snoeit tegelijk ook in het spelersbestand: de contracten van Bubacarr Sanneh en Luka Adzic worden in onderling overleg verbroken. Mustapha Bundu wordt in principe nog verhuurd aan het Deense Aarhus met een aankoopoptie, Aristote Nkaka landt op uitleenbasis bij Waasland-Beveren en Mohamed Dauda zoekt zijn heil in een uitleenbeurt aan de Spaanse tweedeklasser Cartagena. Wie wel blijft, is Adrian Trebel.

Standard zou de komst van Niels Nkounkou aankondigen. De Franse linksback wordt gehuurd van Everton, waar hij op weinig speeltijd kon rekenen. Nkounkou werkte eerder vandaag zijn medische testen af. Het is nog onduidelijk of de Rouches een aankoopoptie uit de brand konden slepen. Ook OHL zocht en vond in Engeland: het huurt de IJslandse keeper Rúnar Alex Rúnarsson van Arsenal.

AA Gent heeft dan weer de komst van Ilombe ‘Petit Pélé’ Mboyo officieel gemaakt. Hij tekent een contract van twee seizoenen.

Bij STVV valt de uitgaande transfer van Yuma Suzuki op: de Japanse spits leek op weg naar het Duitse Schalke 04, maar dat ging uiteindelijk niet door. Zijn bestemming is voorlopig nog onbekend.

In Genk is het dan weer uitkijken waar Cyriel Dessers naartoe trekt: de Spaanse tweedeklasser Leganes wil de spits graag huren, maar in extremis heeft ook Feyenoord zich gemeld.