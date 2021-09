Zal het Afghanistan-debacle aan president Biden blijven kleven?

Maandag vertrok het laatste Amerikaanse vliegtuig uit Afghanistan. Het was geen glorieuze terugtocht want intussen namen de taliban in geen tijd het land weer in. Door een aanslag met aan Amerikaanse kant 13 doden, werd het pas echt een pijnlijke afgang. Ook voor president Biden die forse kritiek kreeg van politieke tegenstanders en vanuit de eigen partij. Blijft dit aan hem plakken?