Polen plant noodtoestand in grensgebied met Wit-Rusland

De Poolse regering heeft een wet klaar die de noodtoestand uitvaardigt in het grensgebied met Wit-Rusland. Ze wil met de maatregel een einde maken aan de stroom migranten die het land bereikt via de voormalige Sovjetrepubliek. Premier Mateusz Morawiecki bevestigde dinsdag dat de maatregel op het bureau van president Andrzej Duda ligt.

Minister van Binnenlandse Zaken Mariusz Kaminski zei dat het decreet 30 dagen van kracht zou zijn in een ‘smalle strook’ langs de grens, evenals in 183 gemeenten. De noodtoestand geeft de autoriteiten meer mogelijkheden om de verplaatsingen die mensen doen te monitoren en te controleren. ‘Demonstraties of soortgelijke activiteiten zijn dan niet toegestaan.’

Volgens Kaminski hebben alleen in augustus 3.000 migranten geprobeerd zonder toestemming de grens van Wit-Rusland naar Polen over te steken. Om de vluchtelingenstroom te stoppen is Polen vorige week begonnen met de bouw van een 2,5 m hoog hek langs de 418 kilometer lange grens.

Polen, Letland en ­Litouwen stellen sinds juni vast dat migranten vanuit Wit-Rusland illegaal de grens proberen over te steken. De Wit-Russische president, Aleksandr ­Loekasjenko, neemt zo wraak voor de sancties die de EU nam tegen zijn land.

Premier Morawiecki noemde de situatie met vluchtelingen aan de grens een ‘crisis’ en ‘gespannen’. ‘Loekasjenko’s regime heeft beslist om deze mensen op Pools, Litouws en Lets grondgebied te dwingen in een poging om die landen te destabiliseren.’ Naar verwachting zal president Duda (PiS) de noodtoestand effectief uitroepen.