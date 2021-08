Ophef over Schotse voetbalsupporters die anti-Iers lied zongen

In Schotland en Ierland is er ophef ontstaan nadat verschillende voetbalsupporters een anti-Iers lied zongen over de Ierse hongersnood. Er volgen mogelijk arrestaties.

Afgelopen weekend werden er beelden gemaakt van voetbalsupporters die de ‘Famine Song’ zongen onderweg naar een match tussen Celtic en de Rangers. Ze zongen onder meer ‘From Ireland they came. Brought us nothing but trouble and shame. Well the famine is over. Why don’t they go home?’ of ‘Ze kwamen van Ierland. Ze brachten ons niets dan problemen en schaamte. Wel, de hongersnood is over. Waarom gaan ze niet naar huis?’

Het lied wordt al langer bestempeld als anti-Iers en anti-katholiek. Het is erg controversieel aangezien het verwijst naar de Ierse hongersnood die midden 19e eeuw het leven kostte aan meer dan een miljoen mensen.

Ierse oprichter

Hoewel Celtic een Schotse ploeg is, werd ze in 1887 opgericht door een in Glasgow ingeweken Ierse priester met de bedoeling om armoede onder de Ierse migrantenfamilies te verlichten. Tot op vandaag wordt de ploeg met Ierland en het katholicisme geassocieerd. Veel fans hebben Ierse roots of een katholieke achtergrond.

In het verleden hebben sommige Celticsupporters openlijk hun steun uitgedrukt voor het Ierse Republikeins Leger (IRA) en het Ierse republicanisme. Dat laatste streeft naar een onafhankelijke republiek die het gehele eiland Ierland omvat. Op dit moment maakt Noord-Ierland nog deel uit van het Verenigd Koninkrijk.

Aartsrivaal

Hoewel de allereerste match van Celtic een vriendschappelijke match tegen de Rangers was, zijn ze vandaag aartsrivalen van elkaar. Dat weerspiegelt zich ook in de supporters. Typische Rangerfans komen vaak uit een protestants nest en zijn unionisten en dus voor de voortzetting van het Verenigd Koninkrijk zoals dat nu is.

De rivaliteit tussen de twee ploegen gaat zo ver dat wedstrijden tussen Celtic en Rangers een eigen naam hebben. Old Firm is dé wedstrijd van het voetbalseizoen in Schotland en het is niet ongewoon dat supporters elkaar na de match te lijf gaan met soms doden tot gevolg.

Er waren zondag na de match, die met 1-0 door de Rangers gewonnen werd, geen incidenten van geweld. De Schotse politie zal de beelden van de zingende Rangerfans verder onderzoeken en zegt mogelijk over te gaan tot arrestaties.

De voetbalploeg zelf veroordeelt de acties van de supporters. ‘Na een incident op zondag herhalen we dat Rangers FC alle vormen van racisme, sektarisme en discriminatie veroordeelt’, staat onder meer op hun website te lezen.

Vorige week bande de ploeg nog enkele supporters die gefilmd werden terwijl ze racistische liedjes over de Japanse Celtic-speler Kyogo Furuhashi.