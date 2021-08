Medewerkers Nike krijgen week betaald verlof om te ontstressen

Sportmerk Nike geeft medewerkers op het hoofdkantoor in de Verenigde Staten een week extra vrijaf om te ‘ontstressen’ en bij te komen van de hectiek tijdens de coronapandemie.

Het personeel op het hoofdkantoor van Nike in Oregon mag vanaf 1 september weer terug op kantoor komen. Om zich daar mentaal op voor te bereiden krijgen medewerkers de week daarvoor - dus deze week - vrij. Het bedrijf hoopt met de maatregel te voorkomen dat medewerkers een burn-out krijgen, of andere geestelijke problemen.

Nike heeft het idee overgenomen van dating-app Bumble en netwerksite LinkedIn, daar kregen werknemers eerder dit jaar al extra vrije dagen om hun mentale gezondheid op orde te stellen. ’Neem de tijd om te ontspannen, te ontstressen en tijd door te brengen met je dierbaren. Werk niet’, schrijft senior manager Matt Marrazzo in een bericht op netwerksite LinkedIn.

Hij erkent dat ‘het afgelopen jaar zwaar was’, en dat het personeel moet inzien dat ‘we allemaal mensen zijn’ die gezamenlijk een traumatische gebeurtenis meemaken. ‘Het afgelopen jaar (of twee) was niet te vergelijken met voorgaande jaren, tijd nemen voor rust en herstel is de sleutel tot goed presteren en gezond blijven.’

Zware wissel

Bedrijven lijken zich er steeds meer van bewust te raken dat de coronapandemie een zware wissel kan trekken op het personeel. Veel medewerkers hebben lange tijd vanuit huis gewerkt, vaak in omstandigheden die verre van optimaal zijn, met een geïmproviseerde werkplek en kinderen thuis van school. Door het thuiswerken vervaagt de scheidslijn tussen werk en het privéleven, wat tot extra stress kan leiden.

Whitney Wolfe Herd, de oprichter van Bumble, gaf haar 700 werknemers in juni een week extra betaald verlof om te ontstressen. In maart kondigde investeringsbank Citigroup een verbod af op videogesprekken op vrijdag, om werknemers te helpen los te komen van de ’meedogenloosheid van de pandemische werkdag’. De bank riep 28 mei uit als een bedrijfsbrede feestdag, die de naam ‘Citi-resetdag’ kreeg, en moedigde het personeel aan om meer vrije dagen op te nemen.

Marrazzo bestempelde de extra week vrij als ‘het juiste om te doen’ en vindt dat met deze vorm van ondersteuning voor het personeel Nike laat zien een goede werkgever te zijn. ‘Het is niet alleen een week vrij voor het team, we laten er ook mee zien dat we prioriteit kunnen geven aan geestelijke gezondheid en toch ons werk gedaan kunnen krijgen’, voegde hij daaraan toe.