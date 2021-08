Teleurstelling is groot bij goalballers: ‘Jammer dat we net in dit duel zo slecht spelen’

Het paralympisch toernooi in het goalball zit erop voor de Belgian Bulls. De Belgische goalballers (IBSA 6) verloren dinsdag hun kwartfinale op de Paralympische Spelen in Tokio met 7-4 van Litouwen (IBSA 2). De ontgoocheling was na de wedstrijd heel groot bij broers Bruno en Tom Vanhove. Vooral defensief ging er het één en ander mis.

‘Ik ben heel teleurgesteld’, zuchtte kapitein Bruno Vanhove, vorige week dinsdag nog medevlaggendrager op de openingsceremonie. ‘De vorige wedstrijden slagen we er in om maximaal vier doelpunten tegen te krijgen. Hier krijgen we er zeven tegen, waarvan zes in de eerste helft.’

‘Ik ben niet blij van mijn eigen prestatie. Het is jammer dat we net in onze laatste wedstrijd, in de kwartfinales, zo slecht spelen. Defensief was het niet in orde, en dan kijk ik in de eerste plaats naar mezelf. We begonnen nochtans goed met de openingsgoal, maar konden dat niveau jammer genoeg niet aanhouden.’

Op aanvallend vlak liep topschutter Klison Mapreni tijdens het duel een blessure op. ‘Hij blesseerde zijn rechterarm’, knikte Bruno Vanhove. ‘Daardoor kon hij niet werpen. Ik kwam dan op links terecht, maar ik ben niet de werper die Klison is. In de tweede helft hebben we verdedigend wel standgehouden. Maar aanvallend was het moeilijk. Het was onvoldoende om Litouwen in verlegenheid te brengen. Het is op dit moment frustrerend en ontgoochelend.’

Foto: BELGA

Goalbal leren kennen

De aanvoerder eindigde wel met een positieve noot. ‘Het is positief dat we hier staan, op de Paralympische Spelen. Veel mensen hebben goalbal leren kennen en hopelijk leren appreciëren. Ik denk wel dat het een attractieve en spannende sport is. Ik hoop dat als mensen het zien, dat ze het herkennen. En misschien kunnen ze af en toe nog eens een wedstrijd van ons meepikken. Dat zou al fantastisch zijn. Daar win je natuurlijk jammer genoeg geen medailles mee. Maar we hebben ons doel, de kwartfinales, bereikt. Als je hier dan staat, bij de beste acht van de wereld, wil je natuurlijk ook je beste wedstrijd van het toernooi spelen. En dat was niet het geval.’

Broer Tom Vanhove scoorde drie van de vier Belgische doelpunten. ‘Het is mooi dat ik zelf drie keer scoor vandaag, maar het is niet hetgeen dat ik zal onthouden op de lange termijn’, reageerde hij na afloop. ‘De teleurstelling is heel groot. In het recente verleden wonnen we al een paar keer van Litouwen. We wisten dat er iets inzat. We begonnen ook met een voorsprong en de vorige wedstrijden konden we het dan telkens afmaken. Dat is nu niet gelukt.’

Met Litouwen troffen de Belgian Bulls ook de paralympische kampioen van Rio 2016, een zeer zware tegenstander. ‘Het niveau lag inderdaad hoog’, ging Tom Vanhove verder. ‘Op links bij Litouwen stond Genrik Pavliukianec, een harde werker en een echte topper. Hij straft de kleinste foutjes af. We waren goed voorbereid, maar een wedstrijd in goalbal kan in enkele momenten beslist worden.’