Helft van Hasselt uur lang zonder stroom

In een groot deel van Hasselt was er dinsdagmorgen rond iets voor tien sprake van een grote stroompanne die voor heel wat hinder zorgde. Dat meldt Het Belang Van Limburg

De panne begon volgens de krant om 9.58 uur en pas een uur later was er weer stroom. De oorzaak zou nog wel hersteld moeten worden. Onder meer in het centrum, maar ook in Runkst, Rapertingen, Hollandsveld, Wimmertingen en Sint-Lambrechts-Herk ging het licht uit, aldus Het Belang. In de lokale Ikea werd de veiligheidsprocedure opgestart en moest iedereen het gebouw verlaten.

Distributienetbeheerder Fluvius meldde aan de krant dat zulke problemen normaal vanop afstand opgelost kunnen worden, maar dat dinsdagochtend niet lukte. Een ondergrondse gestuurde boring die dwars door een hoofdleiding had geboord, was de oorzaak van de stroompanne.