Van Gucht verwacht nieuwe besmettingsgolf in het najaar

Het aantal overlijdens door het coronavirus lag de laatste dagen gemiddeld wat hoger dan in de voorgaande weken in ons land. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano. Het crisiscentrum gaf dinsdag meer uitleg over de recente cijfers in een persbijeenkomst.

‘Voorzichtigheid is nog steeds geboden’ begint viroloog Steven van Gucht het persmoment. ‘We hebben de afgelopen weken een stijging gezien in de besmettingscijfers, maar dit lijkt wat te vertragen, misschien zelfs wel te stabiliseren. De meeste besmettingen zijn nog steeds bij jongeren, bij kinderen. Zij zijn goed voor zo’n 20 procent van de besmettingen.’

Van Gucht verwacht regelmatig besmettingen op scholen, als deze vanaf woensdag 1 september weer open gaan. Bubbels per klas en zich houden aan de maatregelen moeten besmettingen tegengaan, denkt hij.

Een derde van alle coronapatiënten liggen in een Brussels ziekenhuis. Een op de vier IC-bedden in Brussel is inmiddels bezet door mensen met covid-19, dat komt door de lage vaccinatiegraad in het Brussels Gewest.

Nieuwe golf

Voor het najaar verwacht Van Gucht een nieuwe golf van het coronavirus, in de loop van oktober en november. De intensiteit daarvan hangt af van in hoeverre we ons aan de maatregelen houden. Qua grootte zit deze golf tussen de tweede en derde golf in.

Aanbevelingen die volgens Van Gucht belangrijk blijven voor het najaar: ‘organiseer activiteiten buiten en besteed bij binnenactiviteiten veel aandacht aan ventilatie. Laat u voor een bijeenkomst, zeker als deze binnen is, testen. Draag binnen een mondmasker, ook waar dat niet meer verplicht is. Werk mee aan contacttracing en houd u aan de quarantaine.’

Meer dan 75 procent van de mensen die in een ziekenhuis zijn opgenomen zijn niet gevaccineerd. Mensen die wel gevaccineerd zijn en in ziekenhuis belanden zijn gemiddeld 82 jaar oud en komen vooral uit verzorgingstehuizen.

‘We zijn er bijna’, aldus Van Gucht. ‘Hou nog even vol met de maatregelen.’

Vaccinatie

Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce vaccinaties, laat weten dat België de acht miljoen volledig gevaccineerden personen is gepasseerd. Het aantal volledig gevaccineerde volwassen zit boven de 70 procent. Het percentage gevaccineerde kinderen vanaf 12 zit inmiddels al boven de 70 procent.

‘In Vlaanderen is het vaccineren van kinderen vanaf 12 jaar pijlsnel omhoog gegaan. Tegen verwachting goed’, zegt Ramaekers. Ook hier loopt Brussel wat achter. ‘Het is daar alle hens aan dek om via de scholen en bedrijven te gaan vaccineren en in de lokale gemeenschappen mensen te motiveren om zich te laten prikken.’

Ramaekers noemt de vaccinatiecijfers over het algemeen boven verwachting goed, maar hij benadrukt dat er vanwege de verspreiding van de deltavariant moeten worden gemikt op hogere vaccinatiecijfers. Ramaekers uit bezorgdheid over de besmettingen in Brussel de komende weken die blijft ten opzichte van de rest van de land achter.