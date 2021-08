Rode Duivel Dennis Praet keert terug naar de Serie A

Dennis Praet (27) legde maandag de medische tests af in Turijn, waar hij het seizoen volmaakt bij de Italiaanse traditieclub Torino. De Leuvenaar hoopt in Italië opnieuw meer aan spelen toe te komen na een frustrerend half jaar bij Leicester City.

Tot half januari was er geen vuiltje aan de lucht voor Dennis Praet in Engeland. De ex-Anderlecht-middenvelder was steeds vaker gaan spelen onder coach Brandon Rodgers, zowel in de Premier League als in de Europa League. Hij bleef zelden negentig minuten staan, maar werd graag gebruikt om Youri Tielemans of James Madisson rust te gunnen. Na een moeilijk eerste seizoen leek zijn carrière bij Leicester City eindelijk van de grond te komen. Ook bondscoach Roberto Martinez deed steeds vaker een beroep op de Leuvenaar.

Tijdens een bekermatch tegen Stoke liep het fout. Praet liep diep op een pass van Youri Tielemans en liep een scheur op in de hamstrings. Eind maart was hij opnieuw fit, maar Brendan Rodgers had hem niet meer nodig in de laatste maanden van het seizoen. Leicester streed voor de Champions League en Praet kwam nauwelijks nog in actie.

Terugkeer

In de voorbereiding op het EK liet Praet goeie vorm zien bij de Rode Duivels en dit seizoen hoopte hij op een nieuwe start. Maar Youri Tielemans bleef bij de Foxes en ook James Madisson en Wilfried Ndidi zijn zekerheden bij Leicester.

Praet zocht naar een oplossing en vond die bij Torino, dat zich vorig seizoen maar nipt wist te handhaven in de Serie A. Maandag legde hij de medische tests af in Turijn en finaliseerde hij de deal. Hij keert daarmee terug naar Italië waar hij tussen 2016 en 2019 al met succes de kleuren van Sampdoria verdedigde. Vandaag sluit hij opnieuw aan bij de Rode Duivels in Tubeke.