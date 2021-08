De laatste Amerikaanse militair is vertrokken uit Kaboel

Het Amerikaanse leger heeft een foto gepubliceerd van de laatste Amerikaanse militair die vertrekt uit de Afghaanse hoofdstad Kaboel. De terugtrekking is daarmee afgerond, een dag vroeger dan verwacht.

De naam van generaal-majoor Chris Donahue, die deel uitmaakt van de 82nd Airborne Division, gaat de geschiedenisboeken in als de laatste Amerikaanse militair om te vertrekken uit Afghanistan, twintig jaar nadat de VS er neerstreek om er orde op zaken te zetten.

Op de foto - een beeld gemaakt door een nachtkijker - is te zien dat Donahue aan boord gaat van een transportvliegtuig van het type C-17, dat net voor middernacht is vertrokken vanop de luchthaven van Kaboel. ‘De laatste Amerikaanse militair verlaat Afghanistan’, aldus het U.S. Central Command op Twitter, het Amerikaanse commando dat instaat voor onder andere het Midden-Oosten.

Donahue is één van de meer dan 775.000 Amerikaanse soldaten die de VS de afgelopen twintig jaar hebben ingezet in Afghanistan. Hij werd een maand geleden ingezet om te helpen met de beveiliging van de luchthaven van Kaboel, maar diende eerder al in Afghanistan, na ook missies in Irak, Syrië, Noord-Afrika en Oost-Europa te hebben afgewerkt.

Naast Donahue was ook ambassadeur in Afghanistan Ross Wilson de laatste die aan boord van het transportvliegtuig ging. De diplomatieke aanwezigheid in Kaboel is nu ‘opgeschort’, zei minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. De activiteiten worden overgebracht naar Qatar. Van daaruit zullen onder meer de contacten met de taliban worden gemaakt.