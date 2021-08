Weerbericht | Meeste zon na de middag

Na het optrekken van ochtendgrijs zullen opklaringen en wolkenvelden elkaar afwisselen, met de meeste zon na de middag. Dat zegt het KMI. Er is een kleine kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog.

In de Ardennen waarschuwt het KMI tijdens de ochtend voor mogelijk beperkt zicht door nevel, mist en lage bewolking.

De maxima schommelen tussen 17 graden op de Hoge Venen en 22 graden in de Kempen. Er staat een matige en aan zee soms vrij krachtige noord-noordoostenwind.

‘s Avonds verwacht het KMI eerst brede opklaringen. Aan de kust wordt het al snel zwaarbewolkt. In de loop van de nacht komt er geleidelijk veel lage bewolking vanuit het noorden. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog. In de Ardennen kan er nevel en plaatselijk mist gevormd worden. De minima liggen tussen 10 graden op de Hoge Venen en 16 graden aan de kust. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen.

Woensdag begint op de meeste plaatsen met veel lage wolken. In Vlaanderen kan het nevelig zijn. In de Ardennen kan het zicht opnieuw beperkt zijn door mist. In de loop van de dag komen er zonnige perioden in het zuidoosten van het land. Elders blijft het zwaarbewolkt met kans op een lichte bui in het westen en het noorden. De maxima schommelen dan tussen 15 graden op de Hoge Venen, 19 graden in het centrum en tot 21 of 22 graden in Belgisch Lotharingen.