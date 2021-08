Opnieuw iets meer overlijdens door covid-19 geregistreerd

Het aantal overlijdens door het coronavirus lag de laatste dagen gemiddeld wat hoger dan in de voorgaande weken in ons land. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Sciensano telde tussen 21 en 27 augustus gemiddeld 5,6 overlijdens per dag door het virus. In de zeven dagen daarvoor waren het er gemiddeld 4,7.

Het is al van 20 juli geleden dat er nog eens een dag was met nul overlijdens. Sinds het begin van de pandemie heeft het virus nu al aan 25.374 mensen het leven gekost in België.

