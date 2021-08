Twee keer zilver en twee keer brons: opnieuw vier Belgische medailles op de Paralympische Spelen

Ewoud Vromant (zilver), Peter Genyn (zilver), Roger Habsch (brons) en Maxime Hordies (brons) hebben vannacht elk een medaille veroverd op de Paralympische Spelen. Dat brengt het totaal voor ons land op elf.

Nadat Ewoud Vromant vorige week door een discutabele beslissing van de jury van het goud werd gehouden in de 3 km individuele achtervolging op de piste, pakte de 37-jarige Oost-Vlaming dinsdag zilver in de tijdrit op de weg (24 km). Hij moest enkel de ongenaakbare Australiër Darren Hicks (ook zilver op de piste) laten voorgaan op de Fuji Speedway.

Donderdag komt Vromant in Fuji nog in actie in de wegrit op de Paralympische Spelen. Daar staat hij met minder grote ambities aan de start. Daarna zitten zijn Spelen erop.

Ewoud Vromant. Foto: BELGAONTHESPOT

Handbiker Maxime Hordies (MH1) heeft brond veroverd in de tijdrit op de weg op de Paralympische Spelen. Hordies klokte na 16 kilometer op de Fuji International Speedway 47:01.23. Dat volstond voor een derde plaats. Het goud was voor de Zuid-Afrikaan Nicolas Pieter du Preez (43:49.41), die het ruim haalde voor de Italiaan Fabrizio Cornegliani (45:44.56). Eerder dit jaar veroverde de 25-jarige Hordies ook al brons in zowel de tijd- als wegrit op het WK para-cycling. Hij rijdt woensdag ook nog de wegrit op de Paralympische Spelen.

Ook rolstoelspurters Peter Genyn en Roger Habsch hebben eremetaal veroverd op de Paralympische Spelen in Tokio. Genyn en Habsch pakten respectievelijk zilver en brons op de 200 meter (klasse T51). De overwinning was voor Genyns eeuwige rivaal, de Fin Toni Piispanen.

Piispanen spurtte naar de zege in 36.81. De 44-jarige Genyn (37.11) en de 42-jarige Habsch (38.33) volgden op korte afstand. Genyn en Habsch komen vrijdag nog eens in actie in de 100 meter.