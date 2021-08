Meerderheid blokt discussie over burgemeester Veerle Heeren af

Vandaag werd op de gemeenteraad in Sint-Truiden het auditrapport over burgemeester Veerle Heeren (CD&V) besproken. Audit Vlaanderen concludeerde dat Heeren een deontologische fout maakte, maar de meerderheid wou geen debat.

De bespreking van het forensisch rapport van Audit Vlaanderen over de werking van het Truiense vaccinatiecentrum was het eerste agendapunt op de gemeenteraad vandaag. Zoals verwacht, was er geen echt debat. Oppositie partijen Groen en Vooruit lieten wel hun ongenoegen blijken: Gert Stas (Vooruit) tilde zwaar aan de deontologische fout. Eddy El Herbouti (Vooruit) vroeg zich af waarom er geen programmaleider werd aangesteld. Veerle Heeren reageerde dat de programmaleider de verantwoordelijkheid is van de zogenaamde Eerstelijnszone.

De vraag van Herbouti komt er na de conclusie van de audit: de burgemeester van Sint-Truiden heeft een deontologische fout gemaakt, maar houdt rekening met de chaotische omstandigheden bij de start van de vaccinatiecampagne en met het gebrek aan management. Dat vond de oppositie dus niet opgaan.

Een sanctie, maar welke?

Verder dan dat liet Bert Stippelmans (CD&V), voorzitter van de gemeenteraad, het niet tot een debat komen. Het rapport zou, naar aanleiding van de deontologische fout, spreken over een sanctie. Maar wat die dan zou inhouden is niet duidelijk. Die verantwoordelijkheid ligt bij minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open-VLD). Somers wordt op zijn beurt eerst geadviseerd door de gouverneur, klonk het op de gemeenteraad.

De audit kwam er nadat was bekendgeraakt dat ze zichzelf en dertien familieleden en vrienden midden maart liet vaccineren. Veel verrassingen zouden er in het forensische rapport van Audit Vlaanderen niet staan. Wat eerder al bekend is geraakt, wordt nu weliswaar in een forensische audit bevestigd.