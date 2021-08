Fietsende actievoerders houden auto’s even tegen op gevaarlijke kruispunten

De Fietsersbond en andere actievoerders zetten maandagavond hun eis voor een veiliger verkeer kracht bij door op liefst veertien plekken, verspreid over Vlaanderen en Brussel, kruispunten even te bezetten. Concrete aanleiding waren de start van het nieuwe schooljaar en het tragische ongeval dat vorige week twee jonge meisjes het leven kostte in Antwerpen. Onder meer in Antwerpen, Mechelen, Hasselt en Gent werd actie gevoerd.

In Gent werd het autoverkeer op het kruispunt van Einde Were en de Nieuwewandeling een tweetal minuten lang geblokkeerd door een vijftigtal fietsers van onder andere Gents MilieuFront, Fietsersbond en Critical Mass. Met luid belgerinkel zetten zij hun actie kracht bij.

Op het kruispunt van de R40 met de Nieuwewandeling werd op 17 augustus een fietsster aangereden door een vrachtwagen. De fietser reed op het fietspad, maar beide weggebruikers hadden groen licht. De dame verkeerde dagenlang in levensgevaar en ligt nog steeds zwaargewond in het ziekenhuis. ‘Dit kruispunt werd twee jaar geleden heraangelegd, maar de verkeersveiligheid werd maar voor de helft aangepakt’, zegt Wies Callens van de Fietsersbond.

‘Ondanks het positieve imago van fietsstad blijft fietsen in Gent gevaarlijk. Jaarlijks gebeuren er ruim 600 geregistreerde ongevallen binnen de Gentse gemeentegrenzen. Dit is niet enkel te wijten aan toegenomen fietsverkeer, maar ook aan infrastructuur en een benadering die niet op de veiligheid van de actieve weggebruikers is gericht.’

• ‘Veiligheid zou moeten primeren op doorstroming’

In Mechelen werd actie gevoerd aan het Kardinaal Mercierplein. ‘Ook dit is lang geen conflictvrij kruispunt’, zegt Jorre Vannieuwenhuyze, voorzitter van de Mechelse Fietsersbond. Een tiental leden van de Fietsersbond kropen er even in de gedaante van seingever om de vele voetgangers en fietsers te helpen bij het oversteken. ‘Wat in Antwerpen gebeurde, kan zich hier ook voordoen. Met deze actie hopen we beleidsmakers en wegbeheerder aan te zetten om kruispunten conflictvrij in te richten’, aldus de voorzitter.