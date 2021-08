Ek volley: Yellow Tigers niet opgewassen tegen Italië

Het Belgische vrouwenteam volleybal Yellow Tigers verloor 3-1 van Italië. Het Europees kampioenschap eindigt daarmee in de achtste finale voor de Tigers.

De Yellow Tigers (FIVB-12) zijn er maandag in het Servische Belgrado niet in geslaagd zich voor de kwartfinales van het Europees kampioenschap vrouwenvolleybal te plaatsen. Topfavoriet Italië was voor eigen volk een maatje te groot voor de verdienstelijke Belgen die het zonder sterkhouder Britt Herbots moesten doen. Met 3-1 domineerde vicewereldkampioen Italië (FIVB-8) de wedstrijd. Daarmee zit het Ek er voor onze landgenoten op. De setstanden waren 25-14, 23-25, 25-17 en 25-12.