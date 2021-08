Gezinsleden Bart De Wever oog in oog met inbreker

De Antwerpse politie heeft maandag kort na 18 uur een verdachte gearresteerd die was betrapt toen hij had ingebroken in de woning van Bart De Wever, in de Herentalsebaan in Deurne. Een aantal gezinsleden van de burgemeester die thuis waren, stond oog in oog met de inbreker. ‘Ze zijn zwaar onder de indruk en krijgen bijstand van slachtofferzorg’, zegt Sven Lommaert van de Antwerpse politie.