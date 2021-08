China limiteert online-gaming voor minderjarigen drastisch

China kondigt maandag aan een maximum van drie uur online gaming toe te staan bij minderjarigen. Het land kamp al langer met een probleem van gameverslaving bij jongeren.

China kamt al langer met gameverslaving onder jongeren. In 2019 zag de Chinese mediaregulator zich al genoodzaakt zag in te grijpen online gamen tussen 22 uur en 8 uur te verbieden bij minderjarigen, een maximum van anderhalf uur gamen per dag op te leggen. Begin juli kondigde Chinese technologieconcern Tencent, een wereldspeler in de game-­industrie, aan gezichtsherkenning in te voeren voor een zestigtal spelletjes. Zo probeerde het bedrijf te voorkomen dat kinderen ‘'s nachts blijven gamen. De nieuwe maatregelen werden al snel een van de meest besproken op Weibo, een online sociaal media platform.

Te veel gamen kan nefaste effecten hebben zoals gezichtproblemen, maar ook de nefaste effecten op de fysieke conditie van jongeren en de algemene verslavingsproblematiek zetten de Chinese mediaregulator NPPA (National Press and Publication Administration, red.) aan de regels opnieuw te verscherpen. Ook in België zorgde corona voor piek in gameverslavingen bij jongeren (DS 8 februari).

Kinderen mogen enkel op vrijdag, zaterdag en zondag een uur per dag gamen, en wel enkel van acht tot negen uur ’s avonds. Dat komt neer op een maximum van drie uur per week. Enkel tijdens vakanties mag er ook op andere dagen maximum een uur gespeeld worden. De restricties gelden voor computers en gsm’s.



Gemakkelijk te omzeilen

De regels vallen binnen een grotere pakket van maatregelen van Beijing tegen Chinese Techgiganten zoals Alibaba en Tencent. Die laatste kondigde dus al eerder aan te werken met gezichtsherkenning. Dat zal nodig zijn, want NPPA legt een deel van de verantwoordelijkheid bij die grote spelers: zij worden nu verplicht strengere controlemechanismen in te voeren om te zorgen dat minderjarigen niet buiten de opgelegde uren spelen. Zo zal inloggen met een identiteitsbewijs nodig zijn. Na de eerdere verstrenging in 2019 werd duidelijk dat het voor veel jongeren niet moeilijk was de verplichte leeftijdsregistratie te omzeilen door een vals profiel te gebruiken.