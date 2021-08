Nieuwe Thaise tempel doet twist met Cambodja heroplaaien

De Cambodjaanse overheid zou specialisten sturen naar de bouwsite in het noordoosten van Thailand om vast te stellen of het gaat om een kopie van Angkor Wat, een tempelcomplex uit de twaalfde eeuw en de nationale trots van Cambodja.

De hashtags #SaveAngkorWat en #Angkorwatbelongtokhmer logen er niet om. Cambodjanen verdenken Thailand ervan hun Angkor Wat te willen kopiëren. De Cambodjaanse tempel is het grootste religieuze monument van de wereld en staat afgebeeld op de nationale vlag van het land.

Cambodja plant experts uit te sturen

Nu bouwt Thailand in de provincie Buriram naarstig aan een tempelcomplex dat verdacht veel op Angkor Wat lijkt. In reactie op de onrust op sociale media ging een delegatie van de Cambodjaanse ambassade in Thailand vorige maand een kijkje nemen, waarop het Cambodjaanse ministerie voor Cultuur verklaarde dat het niet om een kopie van Angkor Wat ging.

Woensdag echter verklaarde de directeur van datzelfde ministerie, Hab Touch, aan de Cambodjaanse krant Khmer Times dat een groep experten het nieuwe Thaise tempelcomplex een bezoek zou brengen voor een nieuw onderzoek. Een datum voor de excursie was er nog niet, door beperkingen omwille van corona, aldus de directeur.

‘Grote verschillen’

De culturele gezagsdrager voor de Thaise provincie Buriram, Khattiya Chaimanee, stelt dat er grote verschillen zijn met Angkor Wat. ‘De torencomplexen van de nieuwe tempel liggen op één lijn, gesorteerd van groot naar klein. Helemaal anders dan de verdeling in Angkor Wat.’ Hij zegt ook aan The Guardian geen weet te hebben van een op handen zijnde Cambodjaanse excursie.

Hij verklaart dat het ontwerp van het nieuwe tempelcomplex typische kenmerken heeft van de stenen kastelen volgens de Khmer-traditie, die niet alleen in Cambodja maar ook in het noordoosten van Thailand zijn aangetroffen.

Khattiya noemde wel een link met Angkor Wat. Aan The Guardian vertelde hij dat de hoofdmonnik van de nieuwe tempel in een droom zag dat hij in een vorig leven had meegebouwd aan Angkor Wat. ‘Hij wilde dat werk verderzetten na zijn toetreding’, verklaarde Khattiya.

Historische tempeltwist

Het dispuut lijkt een nieuwe episode in de historische tempeltwist tussen de twee landen. In 2003 suggereerde een Thaise acteur nog dat Thailand Angkor Wat zou moeten overnemen, wat zelfs leidde tot diplomatieke spanningen tussen de buren.

In 1962 won Cambodja een rechtszaak bij het internationale gerechtshof rond een tempel uit de elfde eeuw. Thailand moest erkennen dat de tempel, Preah Vihear, aan Cambodja toebehoorde. Nog langer geleden, op het einde van de 19de eeuw, mislukte de poging van een Thaise vorst om een Cambodjaanse tempel af te breken en weer op te bouwen in Bangkok.