Tim Merlier wint eerste rit Benelux Tour

Nul hoogtemeters en toch spektakel: De eerste etappe van de Benelux Tour mocht dan wel vlak zijn, ze leverde toch een onversneden spektakel op, met dank aan de wind. Ritzege en de eerste leiderstrui zijn voor Tim Merlier. Remco Evenepoel verloor kostbare tijd als gevolg van materiaalpech.

Een etappe met start in het Groningse Surhuisterveen en aankomst in het Friese Dokkum leverde meteen spektakel op. Een groepje van zeven – met onze landgenoten Ward Vanhoof, Ludovic Robeet en Arjen Livyns – kreeg een vroege vrijgeleide maar het was al snel duidelijk dat de wind in Friesland een grote rol zou spelen.

In achtervolging op de zeven leiders ontstond een waaier van iets meer dan dertig renners met daarbij het merendeel van de favorieten: Evenepoel, Sagan, Mohoric, Asgreen, maar ook klassementsrenners als Wellens, Benoot en Kelderman … Ideaal voor Evenepoel ware het niet dat hij op iets meer dan twintig kilometer van de finish geconfronteerd werd met materiaalpech. Even later werd ook Peter Sagan het slachtoffer van een valpartij maar wachten deed niemand. Vooral Bahrain-Merida, met Colbrelli en Mohoric, hield het tempo strak. Maar ook Tim Merlier – ritwinnaar in Giro en Tour – was mee met de steun van ploegmaat Gianni Vermeersch. Wat volgde was een spectaculaire finale zonder de onfortuinlijke Remco Evenepoel.

De leiders hielden elkaar in evenwicht zodat er in de straten van Dokkum door een uitgedund peloton werd gespurt om de zege. Daarin toonde Tim Merlier zich de beste.

Frustraties bij Evenpoel

Remco Evenepoel verloor iets minder dan één minuut en dat veroorzaakte blijkbaar nogal wat frustraties: na de rit sprak hij meteen Gianni Vermeersch aan, die hij verantwoordelijk achtte voor het feit dat zijn materiaalpech. ‘Ik zit gewoon in de groep en jij komt schuin erdoor’, snauwde Evenepoel Vermeersch toe. Je moet niet weglopen maar je fout toegeven. Ga je me nu nog uitlachen in mijn bakkes?’

Eerder op de dag raakte bekend dat Evenepoel en Vermeersch straks ploegmaats zijn op het EK op de weg in het Italiaanse Trento.