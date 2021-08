Tientallen bankrovers hebben maandagochtend een Braziliaanse stad afgezet en er drie banken beroofd. Bij hun aftocht bonden ze enkele gijzelaars vast boven op hun auto’s.

De overval in Araçatuba, 475 kilometer ten noordwesten van de stad São Paulo, had veel weg van een invasie met zwaarbewapende strijders, volgens de berichten in plaatselijke media. Het aantal overvallers wordt op vijftig geschat. Het is niet bekend wat zij precies hebben buitgemaakt.

Wegen naar het centrum werden bij het ochtendgloren met onder meer brandende auto’s geblokkeerd. Overvallers drongen met behulp van explosieven banken binnen en vielen ook een politiebureau aan.

Om te voorkomen dat ze bij hun vlucht door agenten onder vuur zouden worden genomen, hebben ze volgens beelden gijzelaars op het dak en op de motorkap van hun auto’s vastgebonden als menselijk schild. De bankrovers hebben in straten ook explosieven achtergelaten. ‘De politie kan weinig doen’, aldus Dilador Borges, de burgemeester van Araçatuba. ‘Er staan te veel levens op het spel.’

Volgens de BBC zou de politie melding gemaakt hebben van drie dodelijke slachtoffers, onder wie een van de daders. Er zouden ook nog drie gewonden gevallen zijn.