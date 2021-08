Het Zorgpersoneelsfonds, dat er kwam na een bonte coalitie met onder meer PVDA/PTB en Vlaams Belang, leverde vorig jaar 4.500 extra banen in de zorg op.

Het was PTB/PVDA dat in oktober 2019 het vuur aan de lont stak voor een extra injectie van 402 miljoen euro in het zorgpersoneel. De uiterst linkse partij maakte handig gebruik van de gebrekkige slagkracht ...