Piloten willen compensatie voor fans na uitgeregende GP van België, Formule 1-baas: ‘Kosten zijn gemaakt’

F1- rijders zoals Daniel Ricciardo en Lewis Hamilton vinden dat de fans die afgelopen weekend aanwezig waren in Spa-Francorchamps, recht hebben op compensatie of zelfs terugbetaling van hun tickets, nadat de wedstrijd werd stopgezet. Formule 1-ceo Stefano Domenicali hield zich in een reactie op de vlakte.

De fans hadden het niet onder de markt afgelopen weekend in Spa-Francorchamps. Wisselende weersomstandigheden zijn niet nieuw op het legendarische circuit maar dit jaar viel er op zondag, buiten lang wachten, niet veel te beleven. Na vier rondjes achter de safety car werd Max Verstappen als winnaar uitgeroepen.

McLaren-rijder Daniel Ricciardo toonde zijn medeleven met de fans: ‘Ik zou het fijn vinden moesten ze hun geld terugkrijgen of een compensatie krijgen.’

Ook wereldkampioen Lewis Hamilton was duidelijk: de enige reden waarom de rijders weer de baan op moesten na drie uur van overleg, was om genoeg rondjes op de teller te hebben zodat de FIA een officieel klassement kon opmaken. ‘Geld regeert’, sneerde de Brit. ‘Iedereen heeft zijn geld gekregen, en ik vind dat de fans dat van hen ook moeten terugkrijgen. Zij kregen spijtig genoeg niet te zien waarvoor ze gekomen zijn en betaald hebben.’

‘We geven om de fans’

F1-ceo Stefano Domenicali ontkende in een reactie dat financiële en commerciële redenen achter de beslissing zaten om de rijders weer de baan op te sturen. Volgens hem werd er van een korte droge periode gebruikgemaakt om de omstandigheden te testen. Zo kon volgens Domenicali beslist worden of er nog een race van een uur kon plaatsvinden.

Stefano Domenicali. Foto: AP

Gevraagd door RaceFans of hij een boodschap had voor degenen die de race bijwoonden, zei Domenicali: ‘De boodschap is duidelijk: we hebben de tijd - helaas - niet in de hand. En twee ronden of geen ronden, de uitgaven voor het houden van de race waren er wel.’

De F1-ceo had het niet over een compensatie, maar hij benadrukte wel dat de fans belangrijk zijn en dat er voor hen gezorgd zal worden. ‘We geven echt wel om hen, dit is echt belangrijk. We zullen hierover overleggen met de organisator.’