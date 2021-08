Thierry Henry definitief in staf Rode Duivels tot na WK 2022

Thierry Henry wordt nu ook definitief opgenomen in de staf van de Rode Duivels. Net zoals bondscoach Roberto Martinez blijft hij tot na het WK 2022.

In het verleden werkte Henry al met de Belgische nationale ploeg, maar toen deed hij dat enkel op grote toernooien. Zo was de Franse legende erbij op het WK 2018 en het EK van eerder dit jaar. Door zijn loon door te storten aan een goed doel maakte hij toen duidelijk dat het hem niet om het geld te doen was.

Henry, die dicht bij de spelers staat, zal T3 blijven van de Rode Duivels. Shaun Maloney, een 38-jarige Schot, is de eerste assistent van bondscoach Roberto Martinez.

De Rode Duivels blazen maandag verzamelen in het nationaal oefencentrum in Tubeke voor de komende WK-kwalificatieduels tegen Estland (Tallinn, 2 september), Tsjechië (Brussel, 5 september) en Wit-Rusland (Kazan, 8 september). Martinez maakte een ruime selectie van 31 namen bekend, evenwel zonder nieuwe gezichten.