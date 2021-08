Naomi Osaka wil af van constante zelfkritiek

In een nieuwe openhartige post op sociale media houdt de Japanse toptennister haar negatieve inwendige dialoog mee verantwoordelijk voor haar donkere gevoelens. ‘Ik zeg mezelf nooit dat ik het goed heb gedaan, alleen dat ik waardeloos ben of dat het beter moet.’

‘Ik ben in het verleden nederig genoemd, maar ik denk dat ik eigenlijk extreem zelfkritisch ben’, aldus de 23-jarige wereldster. Ze kondigt aan dat te gaan veranderen. ‘Ik ga proberen om mezelf en mijn prestaties een beetje meer te vieren, ik denk dat we dat allemaal moeten doen’, klinkt het.

Ze geeft enkele concrete voorbeelden van hoe ze dat ziet gebeuren: ‘Je bent vanmorgen opgestaan en je hebt niet getreuzeld om aan iets te beginnen? Kampioen. Je hebt eindelijk een oplossing gevonden voor iets dat je al een hele tijd stoorde op het werk? Een levende legende ben je!’

Volgens Osaka komt het erop aan je leven zelf in handen te nemen en je eigenwaarde niet te laten afhangen van de normen van anderen. ‘Ik weet dat ik mijn hart steek in al wat ik kan doen, en als dat voor sommigen niet genoeg is dan spijt me dat, maar hun verwachtingen zijn een last die ik niet meer wil dragen.’

Geëngageerd

Osaka spant zich regelmatig in voor de goede zaak. Tijdens de US Open droeg ze iedere wedstrijd een zwart mondmasker, met daarop een naam van een dodelijk slachtoffer van racistisch geweld of politie­geweld.

Tijdens de Western and Southern Open vertelde Osaka dat ze het prijzengeld dat ze op het toernooi in Cincinnati zal schenken aan de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. Wat ze toen zei duidde al op een sterke inwendige criticus: ‘Ik zou nog meer kunnen doen en ik zoek nog uit waar ik met mijn energie in kan steken. Het prijzengeld is het eerste waarvan ik dacht dat het iets zou kunnen opbrengen.’