Lukebakio wordt al vierde Belg bij Duits koploper Wolfsburg

Het Belgische contingent bij Wolfsburg is weer wat groter geworden. De Wolven maakten maandagochtend bekend dat ze Dodi Lukebakio voor de rest van het seizoen huren van Hertha BSC. De Rode Duivel wordt zo al de vierde Belg bij de huidige koploper van de Bundesliga, na kapitein Koen Casteels, verdediger Sebastiaan Bornauw en middenvelder Aster Vranckx.

‘Wolfsburg is een grote ploeg in Duitsland en heeft het voorbije seizoen en pas nog in onze match met Hertha indruk op me gemaakt met zijn teamgeest’, zegt Lukebakio in een statement op de clubwebsite. ‘Ik denk dat ik goed in het team pas en hier mijn kwaliteiten optimaal zal kunnen benutten. Ik kan nauwelijks wachten op mijn debuut en natuurlijk is het ook een absolute droom voor mij met Wolfsburg in de Champions League te spelen.’

De Volkswagenclub won afgelopen weekend de topper van RB Leipzig met 1-0 en is daardoor alleen koploper in Duitsland met het maximum van de punten. In de Champions League zit Wolfsburg in een groep ingedeeld met Sevilla, Lille en RB Salzburg. Voordat Lukebakio zijn debuut mag maken voor Wolfsburg kan hij eerst nog opdraven met de Rode Duivels, want bondscoach Roberto Martinez heeft hem opgeroepen voor de WK-kwalificatiematchen tegen Estland, Tsjechië en Wit-Rusland deze week.

Voor Lukebakio is Wolfsburg zijn derde Duitse club. Hij speelde eerder voor Fortuna Düsseldorf (2018-2019) en Hertha (2019-2021). De eenmalige Rode Duivel heeft ook een verleden bij Watford, Charleroi, Toulouse en Anderlecht. Vorig seizoen was de winger goed voor zeven goals en vijf assists in 30 matchen voor Hertha. Dit seizoen trof hij al een keer raak, in de verloren thuismatch tegen Wolfsburg.