Robert Huygens officieel aangeduid als interim-voorzitter KBVB

De Raad van Bestuur van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag Robert Huygens aangeduid als voorzitter voor een ambtstermijn die loopt tot en met juni 2022. De 73-jarige Oost-Vlaming bekleedde die functie al ad interim na het afscheid van zijn voorganger Mehdi Bayat.

Eind mei kondigde Bayat na twee jaar zijn afscheid als bondsvoorzitter aan. De sterke man van Sporting Charleroi, die de fakkel in 2019 overnam van Gérard Linard, wilde zijn kostbare tijd liever besteden aan de uitbouw van zijn eigen profclub. Oudgediende en toenmalige ondervoorzitter Huygens nam tot eind augustus, wanneer de Raad van Bestuur een nieuwe voorzitter zou kiezen, het roer over.

Tussenpaus

Maar zijn interim-aanstelling wordt nu een vaste benoeming. Vorige week nog werd Paul Van den Bulck door de Pro League vooruitgeschoven als de gedoodverfde bondsvoorzitter. De Brusselse advocaat werd in juni nog maar aangesteld als een van de twee nieuwe onafhankelijke bestuursleden binnen de voetbalbond en maakte sindsdien een goede, diplomatische en serene indruk.

Toch kan de 55-jarige advocaat aan de balies van Parijs en Brussel niet aangeduid worden. Daarvoor moet hij minstens een jaar legislatuur achter de kiezen hebben. De amateurvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF maakten voorbehoud bij de verkiesbaarheid van een onafhankelijke lid. Daarom wordt het mandaat van tussenpaus Huygens verlengd tot medio 2022, waarna in principe het pad geëffend is voor Van den Bulck.

Geen grote naam

Huygens is voor het grote publiek geen grote naam, maar binnen de voetbalbond draait hij al tientallen jaren mee. Sinds 2013 is hij lid van de Raad van Bestuur, waar hij ook benoemd werd tot ondervoorzitter vanaf juli 2020. Voordien was hij voorzitter van de provincie Oost-Vlaanderen binnen de Vlaamse vleugel en lid van het Uitvoerend Comité. De gewezen maatschappelijke assistent was van bij de oprichting lid van de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen.