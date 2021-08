Henri d’Udekem d’Acoz, oud-burgemeester en oom van koningin Mathilde, overleden

Graaf Henri d’Udekem d’Acoz, de 88-jarige oom van koningin Mathilde en oud-burgemeester van Poperinge, is overleden. Dat is bevestigd aan onze redactie. De man raakte bekend in heel België toen koning Filip in 1999 trouwde met zijn nichtje Mathilde.

In 1960 werd de toen 26-jarige Henri d’Udekem d’Acoz voor een eerste keer burgemeester van Proven, een deelgemeente van Poperinge. Aansluitend werd hij in 1970 opnieuw burgemeester van Proven-Krombeke, tot 1976. Burgemeester van Poperinge was hij van 1982 tot 1983 en van 1995 tot 2005.

Maar de graaf was al tijd eigenlijk alleen regionaal bekend. Dat veranderde in 1999, toen de toenmalige prins Filip zijn verloving met Mathilde d’Udekem d’Acoz bekendmaakte. Als oom van Mathilde stond hij graag de pers te woord over zijn nichtje en zijn familiegeschiedenis. Het leverde hem in de aanloop naar het huwelijk landelijke bekendheid op.

Henri was op dat moment al in een jarenlange vete verwikkeld met zijn broers Patrick en Raoul, de vader van Mathilde. Die ruzie eindigde uiteindelijk voor de rechtbank. Henri liet een woning van zijn jongste broer Patrick onbewoonbaar verklaren, waarop hij dat juridisch aanvocht. Uiteindelijk sprak de rechter zich in 2004 uit in het nadeel van Henri. Voglens Henri werd de familievete in 2009 bijgelegd, maar zijn beide broers waren toen al overleden.

In 2005 stapte de graaf - eerder onverwacht - in het huwelijksbootje met de toen 64-jarige Marie-Madeleine Kervyn d’Oud Mooreghem.

In 2016 moest hij zich nogmaals voor de rechtbank verantwoorden. Toen werd hij door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot zes maanden met uitstel en een boete van ruim 4.000 euro voor de oplichting van een man uit Ingelmunster. Hij ging in beroep, en werd in 2018 uiteindelijk vrijgesproken.