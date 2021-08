Let op: Vanaf dinsdag gelden nieuwe testvereisten

Coronatests behoren nog lang niet tot het verleden. Vanaf dinsdag 31 augustus gelden aanvullende testvereisten, zelfs voor gevaccineerden.

De dag voor de nieuwe versoepelingen ingaan, worden ook enkele strengere testverplichtingen van kracht. Iedereen die een hoogrisicocontact had met een besmet persoon, moet zich op de eerste en de zevende dag na het contact laten testen. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid besloot daartoe wegens de hogere besmettelijkheid van de deltavariant.

Tests ook na volledige vaccinatie

Opmerkelijk is dat dit ook geldt voor volledig gevaccineerde personen. Wie niet volledig gevaccineerd is, moet tien dagen verplicht in quarantaine. Bij een negatieve test op dag zeven, mag de quarantaine stoppen.

Wie terugkeert uit een rode zone buiten Europa moet zich sowieso op de eerste en op de zevende dag daarna laten testen, ook met een bewijs van vaccinatie of herstel. Wie positief test, wacht isolatie.

Bij terugkeer uit een rode zone binnen Europa hoeven de tests niet, gesteld dat u over een bewijs van volledige vaccinatie of herstel beschikt. Heeft u dat bewijs niet, dan moet u tests afleggen op dag 1 en dag 7. Isolatie volgt dan ook op een positieve test. In beide gevallen zijn de tests gratis.

Nieuwe versoepelingen

Vanaf 1 september gaan heel wat coronamaatregelen op de schop, besliste het Overlegcomité op 20 augustus. Voor sporten in clubverband, erediensten, trouwfeesten en begrafenissen vervallen de coronamaatregelen helemaal. Ook thuis zullen geen regels meer gelden. De aanbeveling voor telewerk valt weg.

In de horeca is een mondmasker alleen nodig als u zich verplaatst. Voor evenementen met minder dan 200 mensen binnen en 400 buiten vallen de maatregelen weg, tenzij lokale besturen daar anders over beslissen. Voor grotere evenementen zal de coronapas, of een Covid Safety Ticket, nodig zijn.

Wat blijft hetzelfde?

Mondmaskers blijven verplicht op het openbaar vervoer, in winkels, in religieuze gebouwen, in bibliotheken en op drukke plaatsen zoals een kermis. Discotheken en dancings kunnen pas tegen 1 oktober open.

Gezien de vaccinatiegraad in Brussel achterblijft, zal de stad een aantal versoepelingen in de horeca en het telewerk niet doorvoeren. Zo blijft in Brussel telewerk sterk aanbevolen, in de rest van het land niet. Ook het sluitingsuur in de horeca blijft op 1 uur en moeten wel mondmaskers worden gedragen in de klas.