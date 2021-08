Joachim Gérard verrassend snel uitgeschakeld op Paralympische Spelen, ook Jef Vandorpe grijpt naast plek in kwartfinales

Joachim Gérard (ITF 3) en Jef Vandorpe (ITF 16) hebben zich maandag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het rolstoeltennistoernooi op de Paralympische Spelen in Tokio. Voor de 20-jarige Vandorpe was de uitschakeling logisch, het verlies van Gérard komt als een verrassing.

Joachim Gérard (ITF 3) had op de Paralympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro nog een bronzen medaille behaald en stak dit jaar met de Australian Open en Wimbledon zijn eerste twee grandslamtoernooien op zak. De 32-jarige tennisser was dan ook als één van de topfavorieten afgezakt naar Tokio. Maar in zijn achtste finale tegen de Spanjaard Daniel Caverzaschi (ITF 14) kwam Gérard nooit goed op dreef. Hij verloor met 6-3 en 6-4, een stevige ontgoocheling.

Jef Vandorpe verloor eerder op de dag in de derde ronde (achtste finales) tegen de Argentijn Gustavo Fernandez (ITF 4), het vierde reekshoofd, in twee sets: 6-2 en 6-1. De partij duurde 59 minuten.

Later op de dag komen Gérard en Vandorpe nog in actie in het dubbelspel. In de kwartfinales wachten de Britse topreekshoofden Alfie Hewett en Gordon Reid. Ook dat wordt allesbehalve een sinecure.