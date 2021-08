Internationale pers over PSG-debuut Messi: ‘Prima samenspel met andere sterren’, al is eén blad minder enthousiast

De hele wereld keek zondagavond met grote ogen toe hoe Lionel Messi zijn debuut voor PSG maakte op het veld van Reims. De Argentijn deed het nog rustig aan, al liet hij volgens toonaangevende sportmedia wel flitsen van zijn klasse en goed samenspel met die andere supersterren zien. Tenminste: volgens zo goed als alle sportmedia. In Catalonië laten ze weinig subtiel doorschemeren dat ze Messi liever nog steeds in Barcelona hadden zien spelen.

‘Lionel Messi heeft voor het eerst in zijn carrière met een ander truitje gespeeld dan dat van Barcelona. Dat is wat iedereen zal onthouden van het duel tussen Reims en PSG’, schrijft de toonaangevende Franse sportkrant L’Equipe. ‘De Argentijn kreeg een halfuurtje en profiteerde daarvan om te wennen aan zijn nieuwe omgeving. Zijn nieuwe ploegmaats zochten hem vaak op en stelden hem zo op zijn gemak, maar hij forceerde niets en miste bij enkele acties wat precisie. Maar hij liet ook een veelbelovend partnerschap met Mbappé of Di Maria zien. We wachten nu al op het vervolg.’

Tickets voor 6.000 euro

Volgens de Britse openbare omroep BBC werden tickets voor de wedstrijd op de zwarte markt doorverkocht voor 6.000 euro nadat Reims meer dan 20.000 tickets voor de match verkocht had - voordat Messi voor PSG tekende, stond dat aantal nog maar op 6.000. ‘Hun kopers zullen teleurgesteld geweest zijn te zien dat Messi op de bank begon, hoewel hij een ovatie kreeg toen hij opwarmde, met fans die zijn naam zongen, en er nog meer applaus was toen hij op het veld kwam. Hij gaf een paar leuke passes en was betrokken bij goed samenspel, waardoor hij meerdere fouten uitlokte. Tegelijkertijd kwam hij amper in de bal in het strafschopgebied en kreeg hij geen kans om te schieten.’

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport had al bij al weinig verrassends opgemerkt. ‘Uiteindelijk is er niet veel van Messi gezien dat iedereen niet weet, afgezien van een paar versnellingen en herhaalde pogingen om combinaties met Mbappé op te zetten. Als het beslissende transferoffensief vanuit Madrid niet komt voor dinsdag middernacht, is het wachten op de eerste matchen na de interlandbreak om het nieuwe PSG der wonderen aan het werk te zien’, verwijzen zij naar de poging van Real Madrid om Mbappé af te snoepen.

Foto: ISOPIX

‘Fysieke’ Ligue 1 en ‘egoïstische’ Mbappé

Vanuit Spanje, het land dat Messi achter zich gelaten heeft, klinken gemengde geluiden. Marca noteerde vooral dat ‘Mbappé (met zijn twee goals) het debuut van Messi gewonnen heeft’. Maar bij het Catalaanse Sport klinkt toch een bittere ondertoon als het over de vertrokken publiekslieveling gaat. ‘Messi zag meteen bevestigd hoe fysiek de Franse competitie is. Reims-verdediger Marshall Munetsi greep hem meteen bij de nek en gebruikte bij dezelfde actie ook geweld om Mbappé af te houden, iets dat slechts opgelost werd met een simpele gele kaart. Het beste wat Messi kon doen was de match zonder ongelukken proberen uitspelen.’ De krant uit Barcelona was ook de enige die het niet over goed samenspel tussen Mbappé en Messi had. ‘Mbappé wilde zijn hattrick en schoot elke keer als hij daar de kans toe had zonder te kijken of Leo om hem heen was’, verweet het blad de Fransman egoïsme.