Amper twee weken nadat Beheshta Arghand een vooraanstaand lid van de taliban interviewde op de Afghaanse televisie, is ze gevlucht uit Afghanistan. ‘Net als miljoenen anderen vrees ik de taliban’, zegt aan CNN.

De iconische beelden gingen twee weken geleden de wereld rond: een vrouwelijke journaliste interviewde een talibanleider op een vooraanstaande nieuwszender in Afghanistan. Onder het vorige bewind van de taliban was het ondenkbaar dat een vrouw dit zou mogen doen. De beelden werkten het gematigdere imago van de taliban in de hand. Zou het vrouwen beter vergaan onder de ‘nieuwe taliban’?

De 24-jarige journaliste Beheshta Arghand wacht het antwoord niet af. Ze vlucht weg uit Afghanistan. Dat meldt CNN. ‘Ik vlucht omdat ik, net als miljoenen andere Afghanen, de taliban vrees’, schrijft ze aan de Amerikaanse nieuwszender. Arghand was een maand en 20 dagen aan de slag bij de Afghaanse nieuwszender Tolo toen de taliban binnenvielen in Kaboel. Ze studeerde af als journaliste aan de universiteit van Kaboel.

‘Aan de slag’

Over het interview met de taliban zegt ze dat ze het deed voor de Afghaanse vrouwen. ‘Als we binnenblijven en niet naar het kantoor gaan, zullen ze zeggen dat vrouwen niet willen werken. Maar ik zei tegen mezelf: “Aan de slag”.’ Arghand hoopt terug te keren naar haar land als de veiligheidssituatie verbetert en als de taliban doen wat ze beloofd hebben: vrouwen aan het werk laten.

De vlucht van de jonge journaliste schiet opnieuw een gat in het gematigde imago van de taliban. Eerder verschenen al verschillende berichten over intimidatie van journalisten. Buiten Kaboel stellen de talibanstrijders zich ook veel gewelddadiger op en is er sprake van vergeldingsacties.