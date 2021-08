Michèle George verovert opnieuw gouden medaille op Paralympische Spelen

Michèle George heeft maandag op de Paralympische Spelen in Tokio goud veroverd in de individuele freestylecompetitie (graad V) van de paradressuur. Het is haar zesde paralympische medaille, de tweede in Japan na haar gouden plak afgelopen donderdag in de individuele test.

De 47-jarige West-Vlaamse amazone noteerde met haar paard Best of 8 een score van 80,590 procent. Ze haalde het voor de Nederlander Frank Hosmar (met Alphaville), tweede met 80,240 procent. Het brons was voor de Duitse Regine Mispelkamp (met Highlander Delight’s), derde met 76,820 procent.

Georges teller staat nu op zes paralympische medailles. Op de Spelen van 2012 in Londen pakte ze ook tweemaal goud (individueel en individueel freestyle), vier jaar later behaalde ze in Rio de Janeiro goud (individueel freestyle) en zilver (individueel), met haar vorige paard Rainman.

Kevin Van Ham werd met Eros Van Ons Heem achtste en laatste met 70,860 %. Hij eindigde eerder als zevende in de individuele test en plaatste zich zo voor de freestylecompetitie (met de top acht).

Eerder op de dag was Manon Claeys in haar vrije kür (graad IV) goed voor brons, haar tweede derde plaats deze Paralympics na een eerste bronzen medaille in de individuele test. Team Belgium heeft nu zeven medailles binnen op de Paralympische Spelen. Tafeltennisser Laurens Devos (klasse 9) won goud, tafeltennisser Florian Van Acker (klasse 11) en Griet Hoet en pilote Anneleen Monsieur (1.000m tijdrit op de piste, WB-klasse) brons.