Japan verliest meer dan 2,6 miljoen vervuilde vaccins

Verschillende vaccinatiecentra merkten vreemde partikels op in coronavaccins van Moderna. Daarop werden vijf batches teruggeroepen uit de vaccinatiecentra. Twee mannen die al een prik uit één van die batches hadden gekregen, zijn overleden. Een verband wordt verder onderzocht.

De vaccinatiecampagne in Japan krijgt een harde klap te verwerken nu meer dan 2,6 miljoen doses van het coronavaccin van het Amerikaanse Moderna teruggetrokken zijn na meldingen over ‘vreemde materie’ in flesjes of spuiten. Het verband met de dood van twee mannelijke dertigers wordt onderzocht.

Geen zichtbare vervuiling bij overleden dertigers

Al op 16 augustus ontving de lokale verdeler van de Moderna-vaccins, Takeda Pharmaceutical, de eerste meldingen over vervuilde vaccins. Die waren terug te leiden tot één batch (van 570.000 dosissen). De overheid riep die batch samen met twee andere terug uit de 863 vaccinatiecentra waar ze al verdeeld waren, uit voorzorg.

Een man van dertig en één van achtendertig overleden enkele dagen nadat ze hun tweede prik ontvingen. Ze waren ingeënt met Moderna-vaccin uit één van de twee andere teruggeroepen batches. Er is geen bewijs van zichtbare vervuiling in de flesjes of spuiten met vaccin. Zaterdag liet het Japanse ministerie van Volksgezondheid weten een onderzoek te hebben ingesteld naar de dood van de twee mannen.

‘Metalen partikels’

Zondag doken in nog twee andere batches vreemd materiaal op, in de Japanse regio’s Okinawa en Gunma. Die batches zijn nu ook teruggeroepen, wat het totaal op meer dan 2,6 miljoen verloren dosissen brengt. Okinawa heeft na de ontdekking de toediening van Moderna-vaccins helemaal opgeschort.

Volgens beschrijvingen is de vreemde materie in het vaccin nu eens zwart, dan rozig. Volgens de openbare zender NHK zou het gaan om metalen partikels, al wordt dat niet officieel bevestigd door het Japanse ministerie van Volksgezondheid.

‘Mogelijk technisch probleem Spaanse fabriek’

Moderna en Rovi - een Spaans bedrijf dat de Moderna-vaccins die niet voor de Verenigde Staten zijn bedoeld bottelt - achten het mogelijk dat de fabriek in Spanje met een technisch probleem te maken heeft gehad. Ze verklaren maandag daar nog onderzoek naar te doen. Tot hiertoe vond enkel Japan de vreemde materie terug.

Japan kon lange tijd de coronapandemie grotendeels onder controle houden. Het eiland zette voordien niet sterk in op vaccinatie, maar door uitbraken van de deltavariant is het nu bezig aan een forse inhaalbeweging. Ongeveer 44 procent van de Japanse bevolking is volledig gevaccineerd. De rem die de verontreinigde vaccins op de campagne zetten komt niet gelegen.